Обслуживание противопожарных дорог провели в лесах Сергиево-Посадского округа

В Алексеевском участковом лесничестве прошла работа по обслуживанию дорог, предназначенных для борьбы с пожарами. Рабочие выровняли проезжую часть, засыпали ямы грунтом, провели дополнительную планировку на расстоянии 850 метров.

«Результаты работ по эксплуатации лесных дорог должны гарантировать свободный проезд всех видов автотранспорта, что позволит оперативно перевозить необходимые противопожарные грузы», — отметил начальник отдела лесного хозяйства Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Иван Мартинкевич.

Благодаря расчистке пожарные машины могут легко проехать к водоемам и потушить загоревшиеся участки.

В ведомстве отметили, что в этом году на территории Сергиево-Посадского лесничества приведут в порядок 10,05 километра лесных дорог. Работы уже выполнены на 68%.