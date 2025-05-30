Обследование на онкологические заболевания пройдет в Черноголовке 31 мая

В эту субботу жители округа получат возможность пройти бесплатное комплексное обследование на онкологические заболевания. Мероприятие пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи Ногинской больницы, где специалисты окажут профессиональную помощь и проведут необходимые диагностические процедуры.

В рамках Дня открытых дверей все желающие в возрасте от 18 лет смогут пройти обследование на наличие различных видов новообразований. Диагностика будет включать проверку состояния кожи, органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких.

Особое внимание уделено специфическим обследованиям для мужчин и женщин. Женщины смогут пройти маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез. Для мужчин предусмотрена возможность сдать ПСА-тест — анализ, направленный на выявление рака предстательной железы.

Обследование пройдет 31 мая с 09:00 до 14:00 по адресу: город Ногинск, улица Ремесленная, дом № 1В. Для участия в диагностике необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.