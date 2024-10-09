Обследование на генетические заболевания провели для 50 тысяч детей в Подмосковье с января

Расширенный неонатальный скрининг прошли свыше 50 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года. Процедура позволяет проверить детей на распространенные генетические заболевания.

Перечень проводимых исследований в рамках скрининга расширили в прошлом году. Теперь новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний, рассказали в подмосковном Минздраве. Обследование проводят в первые дни жизни ребенка.

«В регионе всем новорожденным проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно выявить генетические патологии и заболевания у детей. Благодаря такой диагностике, наши специалисты могут вовремя начать лечение. Отмечу, что с начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Исследований проводят путем забора крови из пятки. При отклонениях от нормы родителям разъясняют последующие действия.

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