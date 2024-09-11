Обследование на генетические заболевания провели для 47 тысяч детей в Подмосковье с января

Все новорожденные Подмосковья проходят неонатальный скрининг по 36 патологиям. Обследование уже провели 47 тысячам детей с начала года.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, скрининг позволяет вовремя выявить детей из группы риска и назначить им необходимое лечение.

«Обследование в первые дни жизни ребенка позволяет нам выявить генетические заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Только с начала года у нас в регионе обследование прошли 47 тысяч детей, из которых у 85 удалось вовремя выявить заболевания», — сказала первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

Исследование проводят путем забора крови из пятки. При выявлении отклонений с родителями связывается специалист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Так, в Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась.

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