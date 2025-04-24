Община Звенигородского Успенского собора получила премию в области искусства

В Московском театре имени Пушкина состоялась церемония вручения одной из самых престижных российских премий в области искусства — The Art Newspaper Russia за 2024 год. Лауреатом в номинации «Реставрация» стала община Успенского собора Звенигорода.

Награду присудили за многолетнюю работу по восстановлению уникального памятника древнерусской архитектуры конца XIV века. Руководителем реставрационного проекта выступил архитектор-реставратор Георгий Евдокимов. В течение 15 лет команда специалистов под его началом кропотливо восстанавливала важнейшие детали собора, возвращая ему исторический облик.

Премию из рук организаторов получили настоятель храма архимандрит Иероним (Карпов) и Георгий Евдокимов. Их труд был высоко оценен за вклад в сохранение культурного наследия Московского региона.