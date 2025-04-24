Община Звенигородского Успенского собора получила премию в области искусства

В Московском театре имени Пушкина состоялась церемония вручения одной из самых престижных российских премий в области искусства — The Art Newspaper Russia за 2024 год. Лауреатом в номинации «Реставрация» стала община Успенского собора Звенигорода.
Награду присудили за многолетнюю работу по восстановлению уникального памятника древнерусской архитектуры конца XIV века. Руководителем реставрационного проекта выступил архитектор-реставратор Георгий Евдокимов. В течение 15 лет команда специалистов под его началом кропотливо восстанавливала важнейшие детали собора, возвращая ему исторический облик.
Премию из рук организаторов получили настоятель храма архимандрит Иероним (Карпов) и Георгий Евдокимов. Их труд был высоко оценен за вклад в сохранение культурного наследия Московского региона.
Подмосковные росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Появились кадры с задержанием в Сочи работавшего на украинскую разведку румына
Конкурс юных пожарных прошел в Чехове
«Русал» пригрозил Германии судом за требование выплаты 213 млн евро
Областной фестиваль творчества для людей с ОВЗ прошел в Озерах
Еще 12 дворов благоустроят в Щелкове в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте