Общий надой молока в Дмитрове превысил 15 тысяч тонн

В округе насчитывается почти 5,8 тысячи крупного рогатого скота, из которых более 2,6 тысячи — дойные коровы. Сейчас в Дмитрове планируют увеличить поголовье скота. К примеру, в прошлом году компания «Мосагрофуд-Д» закупила 200 коров айширской породы.

Предприятие «Дубна плюс» является лидером в области молочного животноводства. Свыше девяти тысяч тонн молока произвели здесь в 2024 году.

Также в лидерах Московской области по производству сливочного масла находятся предприятия «Озерецкий молочный комбинат» и «Братья Чебурашкины» Дмитровского округа.

Высокие достижения местных предприятий в сфере сельского хозяйства неоднократно подчеркивал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В нашем округе наблюдается динамичное развитие животноводства, что подтверждается увеличением поголовья крупного рогатого скота и высокими производственными показателями. Мы гордимся достижениями наших предприятий и нацелены на дальнейшее развитие и процветание сельскохозяйственной сферы, чтобы обеспечить жителей высококачественной продукцией и внести значительный вклад в экономику региона», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.