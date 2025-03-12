Общие собрания собственников жилья переведут в онлайн-формат в Шелкове

Еженедельное совещание прошло в администрации городского округа Щелково под руководством главы Андрея Булгакова. На встрече обсудили общие собрания собственников, ремонты подъездов и уборку общественных пространств весной.

Ключевой темой повестки стал переход общих собраний собственников в электронный формат. Андрей Булгаков рассказал о том, что нововведение исключает возможность фальсификации протоколов и незаконные способы смены управляющих компаний. Благодаря голосованию в интернете можно принять участие в собрании из любой точки мира, выбрать удобное место и время, исключить поквартирный обход. Кроме того, такие протоколы легко внести в реестр.

В Щелкове в пилотном проекте участвуют 14 управляющий компаний. Сотрудники встречаются с жителями, рассказывают о преимуществах и обучают работе в электронной системе. Проголосовать можно с помощью платформы ГИС ЖКХ, мобильного приложения «Госуслуги.Дом» или МФЦ.

«Этот переход — важный шаг к улучшению взаимодействия между управляющими компаниями и жителями», — отметил Андрей Булгаков в telegram-канале.

На совещании также обсудили сроки выполнения ремонтов в подъездах многоквартирных домов. Все контракты заключены. Специалисты приступили к работам.

Андрей Булгаков рассказал, что в с ранним потеплением городские службы перешли на летний режим содержания территорий. В городском округе проводят субботники, промывают дороги и обновляют дорожную разметку.