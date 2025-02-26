Общежитие МГИМО в Одинцове построят в 2025 году

Студенческое общежитие МГИМО продолжают строить на Новоспортивной улице в Одинцове. Его планируют открыть в этом году.

Строительная готовность общежития уже превысила 40%, рассказали в подмосковном Минстрое. Сейчас в здании проводят внутреннюю отделку и монтируют коммуникации. Работы проводят по госпрограмме за счет бюджетных средств.

На первом этаже разместят административные кабинеты и помещения для персонала, а также пост охраны, буфет, медицинский изолятор и восемь жилых комнат.

Остальные помещения для студентов будут со второго по четвертый этаж. Каждый из них оборудуют кухнями и ванными комнатами.

На территории проведут благоустройство.