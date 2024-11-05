Общежитие Красногорского колледжа в Волоколамске отремонтируют в 2025 году

В Волоколамске подвели итоги конкурса на капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа. Объект находится по адресу: Волоколамск, Новосолдатский переулок, 3/2. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
Работы будут финансироваться из бюджета Московской области в рамках госпрограммы. По результатам конкурса контракт заключили с ООО «МОНОЛИТ».
Согласно проекту, ремонтные работы включают обновление кровли, фасада, утепление перекрытий, установку водосточной системы, ремонт входной группы, замену инженерных сетей и внутреннюю отделку. Также предусмотрена покупка новой мебели и оборудования. Завершить работы планируется в 2025 году.
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