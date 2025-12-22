Общежитие Красногорского колледжа в Волоколамске отремонтировали по госпрограмме

Общежитие Красногорского колледжа отремонтировали в Волоколамском округе. Сейчас специалисты запускают инженерные системы.

Площадь строения составляет почти три тысячи квадратных метров.

«За время работ утеплен фасад здания, обновлен интерьер, полностью заменены инженерные сети, окна и двери. В общежитии установлена повысительная насосная станция, которая обеспечит стабильное давление воды в системе. Строители провели внутреннюю отделку, смонтировали пожарную сигнализацию и благоустроили территорию», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Сейчас в здании устанавливают мебель.

Общежитие отремонтировали по региональной государственной программе за счет бюджетных средств.

После сдачи объекта, которое запланировано на текущий год, в здание смогут заселиться свыше 130 студентов.