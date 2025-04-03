Общежитие колледжа в Волоколамске отремонтируют к 1 сентября 2025 года

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова провела встречу с руководством Волоколамского филиала Красногорского колледжа и с представителями подрядчика. Собравшиеся обсудили дальнейшие планы по модернизации учреждения, готовность ремонта объекта составила 40%.

Как рассказала Наталья Козлова, подрядчик выполняет работы в срок, соблюдая все технологии. На встрече подняли вопрос о подключении электроэнергии, участники встречи наметили план решения.

Сейчас строители завершают демонтажные работы. Одновременно штукатурят стены и перегородки, утепляют фундамент, ведут инженерные и электромонтажные работы. Помимо этого, специалисты начали обновлять кровлю.

Глава Волоколамского округа отметила, что общежитие колледжа полностью отремонтируют внутри и снаружи к 1 сентября.

«Это позволит студентам проживать в комфортных и безопасных условиях. Проект имеет большое значение для развития профессионального образования в Волоколамском округе», — добавила она.