Общежитие филиала Красногорского колледжа в Волоколамске отремонтируют к сентябрю

Общежитие Красногорского колледжа капитально отремонтируют в Ново-Солдатском переулке в Волоколамске. Работы планируют завершить к сентябрю.

Капитальный ремонт здания уже завершается — скоро в помещениях начнут устанавливать новую мебель, рассказали в областном Минстрое. Сейчас там продолжается внутренняя отделка — там укладывают плитку и линолеум, красят стены, монтируют двери и коммуникации. Готовность объекта уже превысила 80%.

На третьем этаже общежития приступили к установке фальш-потолков, межкомнатных дверей и сантехники. В ходе капремонта там полностью заменят инженерные сети и запустят новую охранно-пожарную сигнализацию.

Работы проводят в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.