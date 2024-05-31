Общежитие для студентов построят в Одинцове в 2025 году

Фото: Unsplash

Студенческое общежитие построят на Новоспортивной улице в Одинцове в 2025 году. Сейчас уже завершено проектирование объекта и заключен договор на проведение экспертизы проектной документации.

Площадь земельного участка, на котором возведут здание, составляет 0,32 гектара. Согласно проекту, в корпусе обустроят жилые комнаты, кухни, помещения для отдыха, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, а также блок административных помещений.

Прилегающую территорию также благоустроят: там установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

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