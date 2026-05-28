Общежитие для сотрудников построят в логистическом центре «Селятино» в этом году

Общежитие с административно-бытовым корпусом построят на территории транспортно-логистического центра «Селятино». Оно предназначено для сотрудников комплекса. Работы уже вышли на финишную прямую.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, площадь трехэтажного здания превысит пять тысяч квадратных метров. Общежитие рассчитано на 52 номера и более 300 человек. Кроме спальных комнат предусмотрены зоны общего пользования — санузлы, прачечные, кухни.

На первом этаже разместят столовую для сотрудников и водителей, а также КПП. Здание оборудуют системой видеонаблюдения.

Строительство завершат к июлю.

Комплекс «Селятино» состоит из мультитемпературных складов и открытых площадок, объединенных с одним из крупнейших железнодорожных контейнерных терминалов страны.