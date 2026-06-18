Общежитие для сотрудников коммунального предприятия обустроят в Балашихе

Сотрудникам муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство-Балашиха» обустроят ведомственное общежитие. Это стало одним из наказов, озвученных на круглом столе 17 июня, который был посвящен сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Участники смогли внести свои предложения в новую Народную программу.

«Сегодня мы затронули тему проблемы размещения рабочих кадров. В связи с этим был принят наказ по обустройству общежития в городском округе для водителей, дворников и механизаторов, работающих на нашем предприятии», — поделился директор МБУ «Благоустройство-Балашиха» Денис Воловников.

Парк техники за пять лет организации вырос с 84 до 170 единиц, штат — с 582 до 995 человек. Учреждение отвечает за содержание 105 дворов и 144 общественных пространства, более тысячи детских и спортивных площадок, а также 80 контейнерных площадок.

«Благодарю всех участников за активную позицию, профессиональный подход и неравнодушие к развитию нашего города. Именно такой открытый диалог позволяет принимать решения, которые действительно важны для жителей», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Жители Балашихи в 2021 году оставили боле 70 тысяч наказов, которые реализованы почти на 100%. В настоящее время «Единая Россия» формирует новую Народную программу. Жители могут оставить свои предложения на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50, в местных общественных приемных партии, а также в рамках программных мастерских.