Строительство общежития для работников индустриального парка «Жуковский» планируют завершить во втором квартале 2027 года. Объем инвестиций в проект составляет 360 миллионов рублей. Сейчас готовность объекта достигла 50%.

Трехэтажное здание общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров будет включать спальные и бытовые комнаты, административные и технические помещения. Для обслуживания общежития создадут 14 рабочих мест с графиком в две смены.

Объект возводят в соответствии с региональным стандартом обеспечения временным жильем работников, у которых нет постоянного места жительства в регионе.

По данным Главгосстройнадзора Московской области, сейчас на площадке возводят ограждающие конструкции и монтируют внутренние инженерные системы. Строительство началось в феврале 2026 года. Застройщик — УК «А класс капитал».