Общежитие для легальных мигрантов построили по новому стандарту в Подмосковье. Как оно выглядит?

Андрей Воробьев: общежитие по новому стандарту построили для легальных мигрантов

Общежитие для иностранных работников построили по региональному стандарту в Подмосковье. Оно первое в таком формате. Там будут жить мигранты, которые трудятся легально, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В первое время это коснется тех, кто работает на складском комплексе «Домодедово 2».

Двух- и четырехместные комнаты, кухни, бытовые помещения — инфраструктуру обустроили по единым стандартам качества.