Общежитие для легальных мигрантов построили по новому стандарту в Подмосковье. Как оно выглядит?
Андрей Воробьев: общежитие по новому стандарту построили для легальных мигрантов
Общежитие для иностранных работников построили по региональному стандарту в Подмосковье. Оно первое в таком формате. Там будут жить мигранты, которые трудятся легально, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В первое время это коснется тех, кто работает на складском комплексе «Домодедово 2».
Двух- и четырехместные комнаты, кухни, бытовые помещения — инфраструктуру обустроили по единым стандартам качества.
Это позволит решать проблему «резиновых квартир» и нелегальных хостелов, которая доставляет беспокойство жителям.
Андрей Воробьев
Мигранты, которые легально трудятся в Подмосковье, смогут проживать в непосредственной близости от места работы, где для них созданы цивилизованные условия. Кроме того, они находятся в отдалении от населенных пунктов.
Видеонаблюдение — еще одна неотъемлемая часть областного стандарта для новых строительных проектов, поэтому площадку оснастили камерами для безопасности и порядка.
«Мы стараемся делать все, чтобы и наши жители, и те, кто приезжает работать в Подмосковье, чувствовали себя комфортно. С прошлого года в области действует новый региональный стандарт», — добавил Андрей Воробьев.
Подробнее о стандарте
По новому стандарту общежитие для иностранных работников — важное условие для масштабных складских и логистических центров.
Если новый объект по площади превышает 30 тысяч квадратных метров, владелец бизнеса обязан обеспечить местами временного проживания 70% числа работников, не имеющих постоянного места жительства.
Первое общежитие — на территории складского комплекса «Домодедово 2». . В марте там откроют еще одно.
«Всего в области инвесторы сейчас строят пять таких объектов», — уточнил глава Подмосковья.
Проект сопровождают в Центре содействия строительству Московской области.
«Общежития для рабочих планируются в Люберцах, Подольске, Мытищах, Наро-Фоминске, Домодедове, Химках, Балашихе, Дмитрове, Истре, Солнечногорске, Богородском, Ленинском и Раменском округах», — рассказал министр по государственному надзору в строительстве Подмосковья Артур Гарибян.