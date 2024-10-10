Общество «Знание» проведет интеллектуальную игру для жителей Подмосковья 12 октября

С 12 октября стартует чемпионат «Знание.Игра» для слушателей профориентационного курса «Россия — мои горизонты», организованный Российским обществом «Знание». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Это первая интеллектуальная игра нового учебного года, которая позволит школьникам проверить свои знания и получить подарки от партнеров курса. В рамках обучения пройдет восемь игр, каждая из которых будет посвящена итогам отраслевых уроков, на которых школьники знакомятся с достижениями России в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, госуправлении и цифровых технологиях.

Игра охватит все федеральные округа России, включая Московскую область. Также запланированы два тура: первый — по сельскому хозяйству, второй — по атомной промышленности. Участвовать можно после регистрации на сайте «Знание.Игра».

Организаторы отмечают, что участники смогут получить бонусы от партнеров курса, включая госкорпорацию «Росатом».

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