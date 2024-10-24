Общество слепых в Красногорске закупит тонометры с речевым выходом

Депутат Московской областной думы Роман Володин провел прием в Красногорско-Истринской местной организации Всероссийского общества слепых. Народный избранник передал учреждению сертификат на 50 тысяч рублей. Сумму можно потратить на закупку медицинских приборов с речевым выходом.

Первой на встречу пришла серебряный волонтер Наталия Степанова. Она задала вопросы по работе для молодых инвалидов по зрению и использованию крупного шрифта в официальных документах.

«Мы сами приезжаем в Общество слепых, чтобы нашим маломобильным жителям было удобнее. Также у нас добрая традиция — всегда в октябре передаем сертификат номиналом 50 тысяч рублей из личных средств для нужд общества», — прокомментировал депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин.

Сертификат позволит Обществу слепых в Красногорске приобрести термометры и тонометры с речевым выходом, говорящие будильники и другие тифлосредства, в том числе тактильные трости.

Помимо этого, члены организации инициировали проект «Армейский душ». Они ежемесячно делают по тысячи упаковок сухого душа, которые затем передают Фонду помощи участникам СВО.

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