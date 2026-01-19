Общество инвалидов приняло участие в Рождественских встречах в Ногинске

15 января в ДК «Юбилейный» в г. Ивантеевка прошел Областной фестиваль «Рождественские встречи» среди местных организаций Всероссийского общества инвалидов. В мероприятии участие приняли творческие коллективы из 7 муниципалитетов.

Среди них были представители и Богородского округа — Ногинская местная организация Всероссийского общества инвалидов совместно со структурным подразделением РадиоЦентр-9 культурного центра «Обухово».

Каждая команда подготовила домашнее представление, основанное на тематике советских фильмов, мультфильмов и сказок, в музыкально-стихотворной форме.

Участники из Богородского округа тщательно продумали свои образы и наряды, представив на суд публики сценическую миниатюру «Чародеи или Новому году быть!». Зрители смогли погрузиться в атмосферу старых фильмом и почувствовать добрую ностальгию по советскому прошлому.

Каждому участнику фестиваля презентовали подарок. При вручении грамот коллектив из Богородского округа был отмечен как самый талантливый и активный. Помог в организации поездки и позаботился о транспортировке участников, чтобы путешествие было комфортным и незабываемым, депутат окружного Совета депутатов Владимир Ситников.