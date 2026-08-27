Общество инвалидов организовало праздник для детей в Ногинске

Ногинское общество инвалидов организовало особенный праздник для юных подопечных — в преддверии нового учебного года ребята получили заряд радости и незабываемые впечатления. Организаторы учли интересы и потребности каждого ребенка.

Старт празднику дал Центральный парк Ногинска — живописное и уютное место, отлично подходящее для семейного досуга. Здесь дети с удовольствием катались на аттракционах, радовались каждому мгновению и ловили яркие эмоции. Затем программа продолжилась не менее приятным событием: кульминацией дня стал совместный обед в уютном кафе. За дружным столом ребята отдохнули, набрались сил и с восторгом обсуждали запоминающиеся моменты. Теплая атмосфера, вкусная еда и живое общение сделали день по‑особенному уютным.

«Огромное спасибо за сегодняшнее приключение и вкусное угощение! Дети счастливы — и родители тоже», — поделилась эмоциями одна из мам.

По словам организаторов, такие мероприятия — это не просто развлечение. Они помогают детям социализироваться, развивать навыки общения и чувствовать себя частью большой дружной семьи. А положительные эмоции и ощущение поддержки дают ребятам уверенность, которая обязательно пригодится в новом учебном году.