Общественный транспорт проверили на соблюдение расписания в Солнечногорске

Сотрудники администрации округа и депутаты провели рейд по контролю за движением общественного транспорта. Они проверили маршруты No 312, 22, 4 и 4К.

В ходе проверки нарушений не обнаружили — все автобусы прибыли по расписанию. Рейды в муниципалитете проводят каждую неделю. К ним подключаются члены и сторонники партии «Единая Россия».

«Мы проверяем маршруты, на сбои которых жалуются пассажиры. Такие рейды помогают совместно с перевозчиком наладить стабильное движение транспорта, — пояснил первый заместитель главы округа Виталий Тушинов. — Наша главная задача, чтобы граждане получали качественное обслуживание».

Для контроля за соблюдением расписания администрация использует региональную навигационную информационную систему. Платформа позволяет отслеживать движение транспорта в реальном времени и хранить все данные.

«Если мы выявляем несоответствие расписанию, перевозчику направляют уведомление с требованием принять меры», — добавила депутат Совета депутатов Светлана Лаврова.