Более 90 тысяч сеянцев сосны и ели высадили в Подмосковье по акции «Сад Памяти»

На очередном заседании Общественного совета при Комитете лесного хозяйства Московской области обсудили итоги весенней акции по посадке леса «Сад Памяти» и промежуточные результаты развития движения школьных лесничеств.

В мае 2026 года в рамках акции «Сад Памяти» было высажено более 90 тысяч сеянцев сосны и ели, а также порядка 3 тысяч сеянцев других деревьев и кустарников. Общая площадь высадки превысила 40 гектаров. В мероприятии приняли участие более 3 тысяч жителей Подмосковья.

Члены общественного совета отметили высокий уровень организации акции и ее значительный вклад в восстановление и сохранение лесов региона. Они также выразили готовность активно участвовать в популяризации движения школьных лесничеств, которое объединяет 178 школьных лесничеств с охватом более 3,5 тысячи школьников.

Кроме того, на заседании обсудили проблему вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Члены совета отметили необходимость проведения профилактической работы среди детей и подростков, в том числе в рамках занятий с воспитанниками школьных лесничеств.