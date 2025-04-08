Общественный совет округа проверил работу медучреждений в Солнечногорске

Представители Общественного совета при Солнечногорской областной больнице проверили Поваровскую поликлинику и Дурыкинскую амбулаторию. Они оценили качество предоставляемых медицинских услуг и выявили потенциальные проблемы.
Во время проверки члены совета уделили особое внимание нескольким ключевым аспектам: удобству навигации для пациентов, доступности необходимой информации, комфорту зон ожидания и санитарных помещений, а также профессионализму и оперативности медицинского персонала. Также комиссия оценила легкость записи на прием к врачам и эффективность цифровизации административных процессов.
Отдельным пунктом проверки стали сроки оформления документов для плановой госпитализации и выдачи электронных больничных листов.
«Мы, как представители общественности и жители округа, хотели своими глазами увидеть, насколько хорошо организована работа в медицинских учреждениях. Наша задача — выявить существующие недочеты, понять, что нужно улучшить, и предложить конкретные решения главному врачу, чтобы повысить качество обслуживания пациентов»,— отметил председатель общественного совета при Солнечногорской областной больнице Александр Цыпнятов.
Общественный совет проведет подобные проверки и в других медицинских учреждениях Солнечногорска, чтобы гарантировать жителям качественное обслуживание.
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