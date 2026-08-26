Общественный деятель посетил школу в деревне Кривцово в Солнечногорске

Преподаватели поделились проблемами, которые волнуют их в первую очередь. Одной из ключевых просьб стала необходимость ремонта школы. Зданию требуется обновление, поэтому коллектив рассчитывает, что образовательное учреждение будет включено в программу реновации.

«Для педагогов школа — это не просто место работы, а пространство, где они проводят значительную часть своей жизни. Поэтому их просьба о ремонте абсолютно понятна и обоснована. Мы не рассчитываем решить этот вопрос за одну встречу, поэтому будем возвращаться к нему и прикладывать все возможные усилия, чтобы Обуховская школа оказалась в числе образовательных учреждений, которые в ближайшее время попадут в программу реновации. Сейчас наша задача — собрать как можно больше наказов жителей, а затем системно работать по каждому из них», — отметил Александр Зарубин.

Сбор наказов в рамках «Народной программы» продолжается. На сегодняшний день в округе уже собрано около 7,5 тысячи предложений. Завершить прием планируется к сентябрю, после чего их распределят по трем уровням — муниципальному, региональному и федеральному — в зависимости от сложности и уровня решения поставленных вопросов.