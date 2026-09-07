Общественный деятель посетил Менделеевскую поликлинику в Солнечногорске

Волонтер СВО, общественный деятель Александр Зарубин и депутат Совета депутатов Любовь Игнатова 3 сентября посетили Менделеевскую поликлинику в Солнечногорске. Они осмотрели кабинеты и оборудование, обсудили с медиками условия работы и поступление новой техники.

Гости оценили, насколько имеющаяся техника соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи. Медицинские работники озвучили пожелания и предложения, касающиеся развития муниципалитета. Все инициативы внесут в перечень наказов для «Народной программы».

«Важно, чтобы медики работали в достойных условиях, а жители получали качественную помощь. Мы увидели, что поликлиника оснащена качественным и современным оборудованием, послушали, что еще необходимо. Все предложения зафиксировали. Продолжим взаимодействовать для улучшения здравоохранения в округе», — подчеркнул Александр Зарубин.