Общественный деятель посетил кондитерское предприятие в Солнечногорске

Волонтер СВО, общественный деятель Александр Зарубин 24 августа посетил кондитерское предприятие «Сириус» в Солнечногорске и встретился с трудовым коллективом. Он обсудил с сотрудниками проблемные вопросы и собрал наказы в новую редакцию «Народной программы» партии «Единая Россия».

Директор по производству Игнат Галстян провел экскурсию по предприятию, показал оборудование и процесс создания кондитерских изделий. Фабрика изготавливает более 20 видов продукции под собственными брендами. «Сириус» — предприятие полного цикла, здесь трудятся порядка ста человек.

На встрече с сотрудниками Александр Зарубин обсудил проблемные вопросы по благоустройству, содержанию дорог и качеству коммунальных услуг. Пожелания и просьбы рабочих учтут при составлении «Народной программы» — стратегического документа партии «Единая Россия», в который включают обращения и инициативы граждан со всей страны.

«Все наши силы, вся наша энергия идут на то, чтобы собрать как можно большее количество наказов. На данный момент в Солнечногорске их уже около 7,5 тысячи. Мы собираем их до сентября, разделим на три уровня: муниципальный, региональный и федеральный уровень сложности — и приступим к работе», — отметил Александр Зарубин.

Также Александр Зарубин посетил Обуховскую школу в деревне Кривцово.