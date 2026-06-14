Общественный деятель Химок обсудил состояние дорог с жителями Подрезково

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев 11 июня встретился с жителями частного сектора по улице Лыжной, дом № 5. Главными темами стали разбитая дорога на улице Комсомольской, отсутствие покоса травы и аварийные деревья.

Жители сообщили, что дорожное покрытие сильно разрушено, что затрудняет проезд. Денис Беляев заверил, что все обращения зафиксированы, адреса и проблемные точки отмечены. По каждому вопросу будут направлены запросы в профильные ведомства для принятия мер.

На встрече также обратили внимание на большое количество сухостоя и деревьев в аварийном состоянии — это создает дополнительные риски для безопасности и требует вмешательства ответственных служб.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что встречи с жителями частного сектора помогают выявлять специфические проблемы индивидуальной застройки: от состояния дорог до санитарной обработки территорий. Регулярный диалог остается основой для планирования работ по благоустройству.