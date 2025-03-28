Общественные субботники проведут в Домодедове 5 и 12 апреля

Традиционно в начале апреля, 5 и 12 числа, в городском округе Домодедово пройдут общественные субботники. График уборки каждой территории опубликуют в соцсетях и на сайте администрации муниципалитета.

На еженедельном оперативном совещании в администрации глава Домодедова Евгения Хрусталева анонсировала проведение субботников. Она обратилась к руководителям служб и ведомств с просьбой подключить к работе всех специалистов. А своим заместителям поручила проверить закрепленные за ними территории и определить локации, где необходимо навести порядок.

Отдельное внимание, по словам руководителя муниципалитета, нужно уделить уборке как муниципальных, так и региональных дорог. На участках дорог с тросовым ограждением следует собрать весь смет.

По поручению Евгении Хрусталевой составят план по уборке дорог и общественных пространств в Домодедове. Заместители главы познакомятся с ним и после субботников проверят, насколько качественно была выполнена работа.