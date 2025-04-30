Общественные пространства в Чехове украсили к 9 Мая

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в округе появились традиционные символы, которые напоминают о подвиге советского народа и Победе в Великой Отечественной войне. В этом году информационные баннеры с QR-кодом, ведущим на расписание мероприятий, были размещены на стендах афиш.
На фасаде здания администрации были установлены баннеры, светодиодные композиции и флагштоки в количестве. Улицы Чехова украсили тематическими плакатами с эмблемой и надписями. В честь юбилея Победы транслируются поздравительные видеоролики на Симферопольском шоссе, напротив администрации, на пересечении улиц Мира и Молодежной; в микрорайоне Губернский, а также в деревне Чепелево.
Кроме того, в автобусах и на входных группах появились постеры с информацией об участниках Великой Отечественной войны, а на улицах всего муниципалитета установили кронштейны на опорах освещения. В преддверии 9 Мая фасад дома № 100 по улице Московской украсили брандмауэром, а на доме № 81 по улице Чехова изобразили мурал «Знамя Победы над рейхстагом».
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