Общественные пространства в Балашихе украсили к 9 Мая

Городской округ Балашиха подготовился к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, украсив улицы и общественные пространства символами памяти и уважения. В рамках подготовки к юбилейной дате в городе установлено 300 государственных флагов и 17 объемных декоративных композиций.

Флаги разместили на опорах уличного освещения в центральной части округа, а крупные композиции из флагов украсили главные площади и скверы Балашихи. Особое внимание уделено территориям вокруг ледового дворца «Арена Балашиха», а также микрорайонам Заря, Купавна и Северный, где были размещены тематические инсталляции.

Кроме того, в ближайшее время планируется установка новой объемной композиции под названием «Помним» на пересечении улицы Советская и проспекта Ленина — месте с высокой проходимостью жителей и гостей города.

На площади у ледового дворца «Арена Балашиха» уже представлены звездчатые пространственные конструкции, которые стали одним из символов праздника. По всему городу также размещены баннеры с тематическими изображениями и лозунгами, посвященными Дню Победы.

Отдельным элементом праздничных мероприятий стала фотовыставка, где собраны рассказы о подвигах и судьбах ветеранов Великой Отечественной войны. Экспозиция позволяет жителям округа ближе познакомиться с историей и личными историями участников тех героических событий.