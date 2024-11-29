Елки и гирлянды украсят Коломну и Озеры к Новому году

В округе уже начали подготовку к праздникам. На Советской площади в Коломне поставили главную елку, ее скоро украсят гирляндами и игрушками.

В Озерах центральной площадкой станет парк «Сосновый бор». Зажжение огней на елках пройдет с праздничной программой, выступлениями артистов и появлением Деда Мороза. Коломна начнет праздновать 5 декабря, а Озеры — 7 декабря.

Всего в округе поставят пятьдесят семь елок и больше пятидесяти световых фигур. Жителей ждут ледовое шоу Ильи Авербуха, театральные представления, зимние игры в парках и другие развлечения. Жителей ожидает праздничная атмосфера на протяжении всего декабря и января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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