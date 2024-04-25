Общественные огороды откроют в 36 парках Подмосковья | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:21 Общественные огороды откроют в 36 парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Около 90 подмосковных парков подготовили специальные программы в рамках мероприятия «Весенняя перезагрузка». В числе проектов — открытие общественных огородов, где каждый желающий сможет посадить растения и ухаживать за ними.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в рамках «Весенней перезагрузки» посетители смогут собрать макулатуру и нанести рисунки на поврежденные участки деревьев специальными красками. 27 апреля в 36 парках региона откроют общественные огороды. Любой желающий сможет вырастить собственный урожай в специальных деревянных боксах.

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В Раменском парке организуют концерт и мастер-класс по современным танцам. В коломенском сквере имени Зайцева пройдет ретровыставка «Мода эпохи СССР». В парке «Мечта» Наро-Фоминского округа проведут творческие мастер-классы, на которых научат создавать поделки из батареек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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