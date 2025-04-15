Общественные обсуждения проекта набережной на улице Дружбы прошли в Чехове

В Чехове обсудили проект благоустройства набережной пруда на улице Дружбы. Центральную часть общественного пространства уже привели в порядок, сейчас подрядчик занимается обновлением второго участка — пруда вдоль домов на Береговой улице.

Муниципальный округ Чехов уже в четвертый раз принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

«Если эта инициатива учтет пожелания жителей и будет способствовать их удобному времяпрепровождению внутри Чехова, то будет замечательно. Чем удобнее для жителей, тем лучше», — подчеркнул краевед, сотрудник музея памяти Лопасненского края Александр Дудин.