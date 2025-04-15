Общественные обсуждения проекта набережной на улице Дружбы прошли в Чехове

Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

В Чехове обсудили проект благоустройства набережной пруда на улице Дружбы. Центральную часть общественного пространства уже привели в порядок, сейчас подрядчик занимается обновлением второго участка — пруда вдоль домов на Береговой улице.

Муниципальный округ Чехов уже в четвертый раз принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

«Если эта инициатива учтет пожелания жителей и будет способствовать их удобному времяпрепровождению внутри Чехова, то будет замечательно. Чем удобнее для жителей, тем лучше», — подчеркнул краевед, сотрудник музея памяти Лопасненского края Александр Дудин.

Предложения по преобразованию мог внести каждый житель.

«Это большой павильон мастер-классов, и сохранение функции лодочной станции, и прокатных объектов. Очень важно сохранение природных объектов таких, как ивы, которые очень много лет на этом пруду растут», — рассказал главный архитектор проекта Юрий Шередега.

Жители предложили обустроить танцевальную площадку на набережной Теребенки. В этом году проектировщики доработают заявку, чтобы Чехов снова подал ее на конкурс с учетом замечаний федеральной комиссии.

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