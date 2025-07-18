Общественные обсуждения проекта благоустройства Тимоховского парка прошли в Видном

В Ленинском округе прошли общественные обсуждения по проектированию Тимоховского парка. Территория победила во всероссийском голосовании за объекты комфортной городской среды.

В мероприятии приняли участие свыше 20 активных жителей муниципалитета и представители проектировщика.

«Мы планируем благоустройство двух частей парка общей площадью более восьми гектаров. На текущий год заключен контракт на разработку проекта. Сами работы проведем в 2026-27 годах. На сегодняшний день главная задача — это совместное принятие решения с жителями Ленинского округа. Для этого провели открытую встречу, где каждый желающий смог высказать свои конструктивные замечания и предложения по поводу предварительной концепции благоустройства», — сказал директор «Парка культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Он добавил, что в парке обустроят новые туалеты, детскую площадку, малые архитектурные формы, тропиночную сеть и деревянные настилы, обновят освещение и создадут безбарьерную среду в соответствии со стандартами Министерства благоустройства Московской области.

Подрядчику предстоит благоустроить территории парка, которые не были освоены и остаются труднодоступными, — овраг, заросли и склоны. Концепция предполагает создание инфраструктуры для прогулок и отдыха людей при максимальном сохранении природного ландшафта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».