Общественные обсуждения проекта благоустройства лесопарка прошли в Дубне

В Дубне обсудили проект благоустройства лесопарковой зоны. Идеи для обновления реакционных зон и общественных пространств предложили архитекторы, которые уже реализовали в муниципалитете несколько концепций.

Подрядчик провел экологические и дендрологические изыскания, топографическую съемку. Рабочая группа при Совете депутатов, включая экологов, инженеров и спортсменов, обследовали лесопарк, отметили места произрастания краснокнижных растений, муравейники и важные природоохранные объекты.

«Наша цель — повышение комфорта и безопасности для прогулок и отдыха жителей всех возрастов, радикальных изменений, массовой вырубки и застройки на территории лесопарка не планируется», — отметил представитель проектной организации Андрей Клепанов.

В рамках проекта реконструируют пешеходные зоны, горки для катания, спортивные объекты, системы уличного освещения, расчистят лес от сухостоя и посадят новые деревья.

Жители высказали конструктивные замечания, которые примут к сведению и внесут правки.