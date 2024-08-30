Общественные наблюдатели за выборами в сентябре прошли обучение в Красногорске

В ДК «Подмосковье» в Красногорске прошел семинар для общественных наблюдателей, которые будут участвовать в выборах депутатов Советов депутатов городских округов 6–8 сентября 2024 года. В Московской области проходят 28 избирательных кампаний: выборы депутатов в 25 муниципалитетах и дополнительные выборы в трех округах.

Представители Общественной палаты Московской области рассказали о проведении общественного наблюдения. Эксперты обсудили правовое регулирование статуса наблюдателей и возможные нестандартные ситуации на избирательных участках.

Наблюдатели будут присутствовать на всех участках, где проходят выборы, и следить за организацией дополнительных форм голосования.

Руководитель штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева. отметила, что общественное наблюдение — важный элемент контроля гражданского общества за избирательной системой. Она подчеркнула, что наличие правовых возможностей для контроля способствует стабильности и росту доверия граждан к итогам выборов.

На семинаре представили памятку для наблюдателей, разработанную Общественной палатой России. В ней пошагово описаны действия наблюдателей во время трехдневного голосования.

Напомним, в дни голосования будет доступна горячая линия для обращений граждан по вопросам избирательного процесса и фиксации возможных нарушений. Обратиться можно будет по телефону: 8 (499) 550-60-89.

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