Общественные деятели встретились с врачами в Солнечногорске

Общественный деятель, многократный чемпион мира Александр Зарубин и руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в 121 избирательном округе Подмосковья Никита Махнач 24 июля встретились с коллективом центральной поликлиники Солнечногорска. Они обсудили меры поддержки врачей, развитие здравоохранения и собрали наказы для включения в «Народную программу».

Сотрудники медучреждения сообщили о необходимости капитального ремонта инфекционного корпуса и стационара.

«Заметно, как люди всем сердцем переживают за то место, где они работают и проводят большую часть своей жизни. Много запросов было о ремонте инфекционного отделения, чтобы поскорее его привели в порядок. Наказ должен войти в „Народную программу“», — отметил Александр Зарубин.

Участники подвели итоги реализации первой «Народной программы» в сфере здравоохранения на территории Солнечногорска: были капитально отремонтированы центральная поликлиника, кабинеты МРТ и рентгена, обновлено оборудование, закуплена тяжелая техника.

«Мы участвовали во многих проектах, что значительно повысило качество предоставления медицинских услуг, ранней диагностики и в целом тех условий, в которых работают наши сотрудники. Всего в Солнечногорской больнице трудятся порядка полутора тысяч человек», — сказала главная врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Также в разговоре затронули вопросы благоустройства, ремонта дорог, качества питьевой воды и освещения. Отдельно обсудили меры поддержки врачей и медицинского персонала в Подмосковье.