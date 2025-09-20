Общественную территорию благоустроили на Молодежной набережной в Щелкове

В Щелкове завершают благоустройство общественного пространства между Молодежной набережной и улицей Талсинская. Рабочие обустроили пешеходную зону и новые маршруты, оборудовали парковки, смонтировали коммуникации для освещения, засеяли газонную траву.

Следующий этап — озеленение пространства. На территории посадят породы деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются и красиво смотрятся в разные сезоны, — липы, остролистные клены, дерен белый и пузыреплодник калинолистный.

Общественное пространство предназначено для спокойных прогулок. Скамейки, беседки, урны, качели и садовые мосты появятся здесь сразу после завершения озеленения.

Напомним, эта территория на Молодежной набережной победила в голосовании за объекты благоустройства на 2026 год.

«Работы провели быстрее плана, чтобы жители могли начать пользоваться пространством уже этой осенью», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.