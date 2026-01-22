Общественную приемную для бизнеса открыли в Наро-Фоминском округе

В округе начала работу общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья. Первую рабочую встречу провела исполняющяя обязанности уполномоченного Наталья Чудакова.

«Предприятия активно растут и развиваются на территории нашего округа, а администрация продолжает курс на открытый диалог со всеми представителями делового сообщества — от микропредприятий до крупного бизнеса», — подчеркнул на встрече первый заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Виталий Ширшов.

«Общественную приемную возглавил Игорь Куимов — более опытного руководителя на этой должности представить сложно. Теперь у предпринимателей есть дополнительный инструмент для консультаций и оперативного решения проблем на месте, без долгой переписки», — сказал глава округа Роман Шамнэ.

Обратиться в приемную можно по адресу: село Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1, кабинет 302. Также работает телефон для связи: 8 (495) 602-02-22.