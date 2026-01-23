Сегодня 11:45 Общественную приемную бизнес-омбудсмена открыли в Наро-Фоминском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. Подмосковье

Наро-Фоминск

Бизнес

Приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей начала работать в муниципалитете. Жители округа смогут решить здесь вопросы налогообложения, узнать о правах и обязанностях владельцев бизнеса, уточнить другие вопросы.

Первым мероприятием, проведенным в новой приемной, стал круглый стол с участием исполняющего обязанности уполномоченного Натальей Чудаковой. Руководители налоговой службы, городской прокуратуры, полиции, МЧС, Мособллеса и других профильных организаций рассказали о нововведениях, а также ответили на вопросы предпринимателей. Общественную приемную возглавил генеральный директор холдинговой компании «Элинар» Игорь Куимов.

«Приемная наша работает постоянно по предварительной записи. Мы договоримся с предпринимателями, чтобы в удобное для них время произошла такая встреча. Если понадобится для какого-то разговора присутствие представителей надзорных органов — мы тоже это организуем», — рассказал Игорь Куимов.

На 2026 год уже запланировали серию вебинаров и семинаров с профильными министерствами и ведомствами.