Общественную баню премиум-класса открыли в Одинцове | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 19:15 Общественную баню премиум-класса открыли в Одинцове Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Новый двухэтажный банный комплекс под названием «Окулово» открылся в Одинцове. Теперь жители городского округа могут насладиться баней премиум-класса.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилла Григорьева, в настоящее время на территории области функционирует более 800 банных комплексов, включая около 350 социально ориентированных объектов, которые предоставляют скидки определенным категориям граждан.

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Он также отметил меры господдержки, такие как предоставление инвесторам земельных участков для строительства банно-оздоровительных комплексов в аренду без проведения торгов, что способствует улучшению качества услуг, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию внутреннего туризма.

Комплекс предлагает широкий выбор услуг, включая царскую парную, медовое и таежное парение и другие. Гости могут насладиться услугами массажного кабинета и пилинга, а также попробовать блюда авторской кухни и разнообразные напитками.

Комплекс расположен в селе Акулово на улице Центральной, дом № 32. Он работает с 10:00 до 22:00.

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