Общественного деятеля из Химок поздравили с Днем отца

Поздравление приурочили ко Дню мецената и дарителя Подмосковья, который отмечают 15 октября. Егор Горовой оказывает адресную поддержку жителям и реализует масштабные инициативы.

Он приобрел теннисный стол для школы № 14, расширив возможности для спортивного досуга школьников. Меценат организовал сбор средств на мотоциклы для отправки в зону специальной военной операции, регулярно передает медикаменты и участвует в акции «Собери ребенка в школу».

Помимо благотворительности, Егор Горовой рассматривает обращения граждан, помогает решать личные и социальные вопросы, выступает связующим звеном между горожанами и органами власти. Он также консультирует предпринимателей по открытию и ведению бизнеса, в том числе в сфере общественного питания.

«Быть главой большой семьи, оставаться надежной опорой для детей, воспитывать их в любви и согласии и при этом отдавать столько сил родному городу — это пример для подражания», — отметила депутат Надежда Смирнова.

За свою деятельность Егор Горовой удостоен грамот и благодарственных писем от депутатов Московской области и муниципалитета, главы городского округа и представителей МВД.