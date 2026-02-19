Общественное обсуждение благоустройства сквера прошло в Коломне

В Коломне в арт-квартале «Патефонка» 17 февраля прошло общественное обсуждение концепции благоустройства сквера на Окском проспекте в микрорайоне Бочманово. Это пространство нуждается в серьезной реновации в соответствии с современными стандартами комфорта и эстетики.

Концепция благоустройства сквера предусматривает замену существующих дорожных покрытий на более качественные материалы вроде брусчатки, плитки и гранитного отсева, ремонт асфальта, создание декоративных цветочных композиций. Для удобства коломенцев здесь появятся оригинальные полукруглые скамейки, тематические информационные таблички, продуманное многослойное освещение, включающее подсветку деревьев и фонари, гармонично вписанные в окружающий пейзаж. Обновление затронет и лестницу, ведущую к берегу Оки.

«Рядом со сквером расположены основные корпуса нашего предприятия. Работники выходят, гуляют там в обеденный перерыв. Когда проходило голосование за выбор общественных пространств, мы с коллегами активно включились, и достаточно много людей проголосовало за выбор именно этого сквера как места под благоустройство», — рассказал заместитель генерального директора Конструкторского бюро машиностроения Дмитрий Шаталов.

Особенность расположения сквера рядом с закрытым промышленным объектом повлияла на решение исключить размещение там детской игровой площадки и спортплощадок. Основная цель концепции заключается в создании комфортного маршрута прогулки и отдыха для местных жителей.

Благоустройство сквера запланировано на 2027 год.