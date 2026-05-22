Общественницы из Лобни посетили форум женщин-предпринимателей в Минске

Председатель Лобненского отделения «Союза женщин России» Нина Серегина и депутат Совета депутатов Оксана Букина вошли в делегацию Подмосковья на Форуме женщин-предпринимателей Союзного государства. Мероприятие прошло в Минске с 21 по 22 мая.

Форум стал площадкой для диалога, обмена опытом и развития делового сотрудничества между женщинами-предпринимателями Беларуси и России. В центре обсуждения — укрепление связей между регионами, создание совместных проектов, выход на новые рынки и поддержка женского предпринимательства.

Отдельное внимание уделили инновациям, технологическому суверенитету, применению искусственного интеллекта в медицине, развитию аграрной науки, промышленности и высокотехнологичного бизнеса. В рамках форума прошла питч-сессия инновационных проектов, где представили успешные практики научно-производственных компаний, в том числе возглавляемых женщинами.

Лобненские общественницы отметили, что такие встречи помогают укреплять сотрудничество между странами и открывают новые возможности для женщин, развивающих бизнес, науку, производство и социально значимые инициативы.