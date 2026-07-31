Общественница посетила детский творческий мастер-класс в Химках

В Доме культуры «Фирсановка» в Химках прошел мастер-класс «Веселые оригами», который вышел за рамки обычного занятия и превратился в площадку для обсуждения вопросов детского развития. В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Искусство оригами, пришедшее из Японии, раскрывает простор для фантазии. Простые листы бумаги в руках детей и взрослых шаг за шагом превращались в маленькие шедевры.

«Каждое такое занятие — это возможность для ребенка попробовать себя в новом направлении. Через творчество дети учатся фантазировать, общаться и видеть, что их идеи могут становиться реальностью», — подчеркнула Олеся Климачева.

«Очень важно, чтобы у детей были пространства, где можно получить новые знания и раскрыть свои способности. Именно такие встречи учат внимательности и помогают формировать интерес к развитию», — отметил Сергей Малиновский.

Дома культуры в Химках давно стали точками притяжения для семей: здесь регулярно проходят мастер-классы, занятия в кружках и культурные встречи. Такие проекты помогают жителям разных поколений находить общие интересы и проводить время вместе, а для детей становятся возможностью открыть в себе новые способности и поверить в свои силы.