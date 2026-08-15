Общественница Химок Олеся Климачева посетила лекцию ко Дню ВВС

В гимназии № 23 микрорайона Сходня в Химках прошло патриотическое мероприятие, посвященное Дню Военно-воздушных сил. К участникам обратились депутат Руслан Шаипов, лидеры Движения общественной поддержки Олеся Климачева и Екатерина Красильникова.

Гостям рассказали о становлении российской военной авиации. Первые части появились в русской армии в начале XX века. Поначалу самолеты использовали прежде всего для разведки. Со временем авиация стала самостоятельным направлением военной службы.

«В начале XX века аэроплан только входил в военное дело, а профессия летчика была совершенно новой. Интересно проследить, как за несколько десятилетий авиация прошла путь от первых разведывательных полетов до самостоятельного направления службы. За этим стоят конкретные люди, которые первыми осваивали небо и новую технику», — отметила Олеся Климачева.

«Программа „Успех V единстве поколений“ позволяет говорить об отечественной истории с людьми разного возраста. Для взрослых это может быть кинолекторий, для детей — стихотворение или разговор о профессии. При этом в центре всегда остаются реальные события и судьбы людей, о которых важно помнить», — подчеркнул Руслан Шаипов.

В Химках регулярно проходят культурные и просветительские встречи, посвященные памятным датам и событиям отечественной истории. В них участвуют жители разных поколений.