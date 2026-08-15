Общественница Химок Екатерина Красильникова провела кинолекторий о ВОВ

В Лицее № 21 микрорайона Сходня в Химках прошел тематический кинолекторий, на котором жителям показали фильм «Приказ: огонь не открывать». К встрече присоединилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Картина рассказывает о советских пограничниках на восточной границе СССР в первые годы Великой Отечественной войны. Герои фильма несут службу в условиях постоянной угрозы. Провокации и диверсии требуют от бойцов выдержки, дисциплины и верности приказу.

«В этом фильме особенно хорошо показана цена выдержки. Перед солдатом стоит задача сохранить спокойствие даже в момент прямой угрозы. Такой выбор требует характера и внутренней дисциплины. Именно через такие истории мы лучше понимаем смысл воинского долга», — отметила Екатерина Красильникова.

После просмотра участники обсудили поступки героев и главную тему картины. Разговор посвятили воинскому долгу, самообладанию и ответственности за принятое решение. Отдельно отметили роль пограничников в защите восточных рубежей страны.

«Программа „Успех V единстве поколений“ помогает говорить с жителями о важных страницах отечественной истории через понятные и близкие форматы. Кино дает возможность увидеть за историческими событиями конкретных людей, их решения и личную стойкость», — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Просветительские кинолектории регулярно проходят в Химках. Встречи знакомят жителей с отечественными фильмами и помогают обсуждать исторические события через язык кино.