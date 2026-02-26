Общественники проверили условия содержания в изоляторе в Одинцове

Председатель Общественного совета при УМВД по Одинцовскому округу Денис Мартынов и его коллега Елена Горбачева посетили изолятор временного содержания в рамках акции «Гражданский мониторинг». Они осмотрели камеры, подсобные помещения и медицинский кабинет.

Заместитель начальника отдела по работе с личным составом капитан полиции Анна Шмакова и заместитель начальника изолятора временного содержания старший лейтенант полиции Марина Кобозева во время осуществления обхода показали камеры и подсобные помещения изолятора. Проверяющие провели осмотр медицинского кабинета на предмет необходимого оборудования и наличия лекарственных средств.

Особое внимание Денис Мартынов и Елена Горбачева уделили соблюдению прав лиц, содержащихся в камерах изолятора. Общественники поинтересовались у граждан о качестве питания, наличии гигиенических принадлежностей и постельного белья. Жалоб на условия содержания, а также на неправомерные действия сотрудников полиции не поступало.