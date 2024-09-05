Члены общественного совета при МВД проверили изолятор в Ногинске

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Изолятор временного содержания в Ногинске осмотрели общественники в рамках акции «Гражданский мониторинг». Они уделили особое внимание соблюдению прав подозреваемых и задержанных, а также условиям их содержания.

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Сергей Леонов и Юрий Бусов совместно с членом Общественного совета при МУ МВД России «Ногинское» Ириной Хлебниковой проверили прогулочный дворик, медпункт, библиотеку, кабинеты для заседаний и кабинет дезинфекции в изоляторе. На встрече с гражданами, которые содержатся в изоляторе, обсудили условия содержания.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Сергей Леонов заявил, что работа изолятора временного содержания организована грамотно и четко. Также он отметил, что соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

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